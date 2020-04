Grootste natuurbrand in Nederland ooit: zeker 800 hectare Deurnsche Peel in vlammen op

De brandweer heeft het gebied woensdagnacht bewaakt om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Dat is gelukt. Er hoefden gisteravond en vannacht geen extra evacuaties plaats te vinden, maar bewoners die hun huizen al hebben moeten verlaten kunnen ook vandaag nog niet terug.



Jordi Cebrian, woordvoerder van de politie, zegt dat de situatie ten opzichte van gisteren niet veel is veranderd. ,,De rook is minder, dat is wel duidelijk. De brandweer is vannacht heel de nacht in het gebied geweest en hebben ook geblust, maar het is een brand die zich niet zomaar laat blussen.” Het nablussen kan nog weken duren, aldus de brandweer.



Staatsbosbeheer is bezorgd over de schade die de vlammen aan het beschermde natuurgebied aanbrengen. ,,Het is nog te vroeg om echte conclusies te trekken, maar een brand van deze omvang is een enorme klap voor het gebied. Zeker zo midden in het broedseizoen’’, aldus boswachter Lieke Verhoeven. Vooral de zogenaamde grondbroeders, zoals de roodborsttapuit, zijn getroffen. ,,Het is afwachten en hopen dat de brand snel onder controle zal zijn.”