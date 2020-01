Grootste vakbond van Nederland wil dat jeugdzorg compleet op schop gaat

De FNV wil dat de jeugdzorg landelijk wordt georganiseerd. Sinds gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn, is er volgens de grootste vakbond van Nederland alleen maar méér chaos ontstaan in de jeugdhulp en bij de jeugdbescherming.

Sinds 2015 gaan gemeenten over de jeugdzorg en hierdoor is het er volgens vakbond FNV alleen maar ingewikkelder op geworden. ,,In de regio Arnhem bijvoorbeeld zijn nu zo’n zevenhonderd instanties die over jeugdzorg gaan’’, verklaart bestuurder Maaike van der Aar van FNV. ,,Die bieden echt niet allemaal unieke zorg.’’

Doordat gemeenten de leiding hebben gaat er volgens de grootste vakbond heel veel geld verloren aan bureaucratie. ,,Allerlei gemeenteambtenaren volgen nu bijvoorbeeld peperdure cursussen in Brussel om bij te leren over aanbestedingsregels’’, betoogt zij. ,,En er zijn duurbetaalde commissies die orde op zaken moeten stellen.’’

Gemeenten werden in 2015 juist verantwoordelijk voor de jeugdzorg omdat zij dichter bij het kind zouden staan en beter in staat zouden zijn zorg op maat te leveren dan de provincies. Bovendien kwam deze taak zo in één hand en zou versnippering tot het verleden behoren. Maar ‘die belofte is onvoldoende ingelost’, erkenden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en zijn collega Sander Dekker van Rechtsbescherming in november.

Halfslachtig

Vooral kinderen met ernstige problemen komen in de knel. Gemeenten blijken te klein om die zorg in hun eentje te kunnen regelen. Daarom heeft het kabinet aangekondigd dat het gaat bepalen welke zorg een taak van de gemeente blijft en welke zij aan een regio of zelfs nog groter verband moet overlaten. Dat moet geld en administratieve rompslomp gaan schelen.

Vakbond FNV loopt daarop vooruit en pleit er nu voor dat de gehele jeugdzorg nationaal wordt geregeld. Ook wordt er gepleit voor één cao. De Alkmaarse jeugdzorgmedewerker Tosca Weinberg (49), die na een pauze van zes jaar weer terugkeerde in de jeugdzorg, is voorstander van een landelijke organisatie. ,,Nu moet ik voor de ene jongere formulier A invullen en tien kilometer verderop voor eenzelfde geval formulier B en in weer andere gemeenten formulier C, D, E, F en G. Elke gemeente heeft zo zijn eigen regels en formulieren.’’

Quote Nu moet ik voor de ene jongere formulier A invullen, tien kilometer voor eenzelfde geval formulier B en in weer andere gemeenten formulier C, D, E, F en G Jeugdzorgmedewerker Tosca Weinberg

Vooral bij jongeren die kampen met meerdere problemen, ondervindt ze hindernissen. ,,Gemeenten hebben zorg buiten de regio vaak niet ingekocht, dus dan is het heel erg ingewikkeld of lukt het helemaal niet om een jongere ergens geplaatst te krijgen.’’

Volledig scherm © ANP Volgens de vakbond vreest minister Hugo de Jonge dat je door een landelijke aansturing een logge organisatie creëert, zoals de Belastingdienst, waar recent veel misging met de controle van toeslagen. Maar volgens Weinberg bestaat er nu ‘per gemeente een soort Belastingdienst, het ís al heel ingewikkeld, onhandelbaar en log’. ,,Juist door te centraliseren hopen we dat tegen te gaan. In de regio Alkmaar, waar ik werk, zijn alleen al een paar honderd aanbieders. Daardoor bestaat een veel groter risico op slechte kwaliteit en zorgcowboys die tegen elkaar op gaan concurreren en stellen dat het steeds goedkoper en goedkoper kan.’’