Grote actie tegen illegale gokzuilen: invallen door het hele land

Deze relatief nieuwe vorm van illegaal gokken komt vooral voor in cafés, theehuizen en snackbars. Kroegbezoekers kunnen via deze speciale computers - Cash Centers geheten - geld inzetten op sportwedstrijden, maar dat mag in Nederland volgens de wet alleen via de Lotto. De gokzuilen zijn dus verboden. In Rotterdam zijn vanmiddag meer dan 50 van zulke zuilen in beslag genomen, in Utrecht en omgeving 20, in het oosten van Nederland gaat het om 20 cash centers, in Den Haag meer dan tien. De gemeenten waar de zuilen zijn weggehaald, bekijken of de cafés en winkels ook meteen gesloten moeten worden.