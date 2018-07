Grote bosbrand Loonse en Drunense Duinen: chinook-helikopter helpt blussen

Er is om 15.00 uur opgeschaald naar GRIP 1. Dat houdt in dat de hulpdiensten nauwer gaan samenwerken in de bestrijding van de brand. Het is nog niet bekend hoe het vuur is ontstaan. De politie doet nog onderzoek. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten, te meer omdat de brand op meerdere plaatsen is uitgebroken.

Het vuur woedt aan de Drunense kant van het natuurgebied, bij de Steegerf. Er zijn veel brandweerwagens opgeroepen, al zegt dat in deze droge periode weinig over de omvang. De brandweer is in hoogste staat van paraatheid, en stuurt extra wagens af op elke natuurbrand. Korpsen uit Vlijmen, Drunen, Boxtel, Den Bosch en Helvoirt zijn aanwezig.

NL-alert

De politie is ter plaatse en houdt mensen op afstand. Ook houdt de politie met een helikopter het vuur in de gaten. Een chinook-helikopter is bezig met blussen vanuit de lucht. Met zo'n helikopter kan erg veel water vervoerd worden. Er is tevens een NL-alert verspreid.

Een chinook dropt 7500 liter per keer. De heli vliegt op en neer, nog zeker een uur. Het water komt uit de Roeivijver in Drunen.

Vastgereden

Meerdere brandweerwagens hebben hebben zich vastgereden in het mulle zand, geprobeerd wordt om de wagens los te trekken.

De rook van de brand is in de omgeving te zien. Mensen in Drunen maken ook melding van een brandgeur. De brandweer adviseert omwonenden uit voorzorg de ramen en deuren te sluiten.

Zorgboerderij

Nabij het gebied ligt Zorgboerderij Giersbergen. Ondanks dat de brand hier goed te ruiken is, is evacuatie niet nodig. Dat meldt de gemeente.

Bij café De Drie Linden in Giersbergen kijken ze al vanaf het middaguur uit op de brandweerteams die hun kamp in het gehucht op hebben geslagen. De overlast viel mee, dus het café kon openblijven. ,,Wat rookoverlast en bij vlagen stank", zegt Eline te Pas die werkt bij De Drie Linden.

Doordat het natuurgebied is afgezet, is het lang niet zo druk als gebruikelijk. Te Pas: ,,Normaal hebben we heel veel wandelaars en fietsers hier." Degenen die wel een plekje hebben, hebben zicht op een aardig schouwspel. De chinook vliegt met regelmaat op en neer om de brand te blussen.

Gebied verlaten

Omstanders wordt geadviseerd de aanwijzingen van de hulpdiensten op te volgen en het gebied te verlaten, voor hun eigen veiligheid.

Volledig scherm Brandweer bij de Loonse en Drunense Duinen. © Martijn van Bijnen/FPMB