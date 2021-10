Grote brand in Didam onder controle: ‘De ramen van de showroom knalden eruit’

De zeer grote uitslaande brand begon iets na 21.00 uur dinsdagavond in een showroom van een parketbedrijf. Bewoners van vier huizen in de directe nabijheid hebben voor de veiligheid hun woning verlaten. Er werd een NL Alert afgegeven om te waarschuwen voor de noodsituatie die door de brand is ontstaan.

Kijkers weg proberen te houden

Waterverbindingen over de rails

De treinverbinding Zevenaar-Wehl werd op verzoek van de brandweer stilgelegd. De spoorbaan loopt parallel aan de weg waar de zeer grote brand woedt. ,,We hebben waterverbindingen moeten maken over het spoor. We konden dichterbij geen water halen”, meldde de woordvoerder. Het pand van het parketbedrijf heeft zeer grote schade opgelopen.

In de pyjama op straat

Gerda Siebes stond dinsdagavond al meer dan twee uur buiten in haar pyjama met daarover een ochtendjas. Ze woont in het huis dat voor de showroom staat die in brand vloog. ,,We zagen dat er iets gaande was in de showroom. Dat er brand was. Op een gegeven moment knalden de ramen van de showroom eruit. We hebben meteen de brandweer gebeld.”