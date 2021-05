Grote brand in Schilderswijk: bewoners opgevangen na brand, veertig woningen onbewoonbaar

De brandweer kreeg om 03.03 uur melding van een brand in een woning. Eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid, het was al overgeslagen via het dak. De balkons aan de achterkant stonden in lichterlaaie. De brand sloeg vanochtend ook over naar de Al Fath Moskee op de hoek van de Wouwermanstraat.



Vanwege de hitte heeft de brandweer uit voorzorg ook een blok met woningen aan de Joris van der Haagestraat ontruimd, parallel aan de Wouwermanstraat. Die woningen worden in de loop van de dag gefaseerd weer vrijgegeven.



Tientallen opgevangen bewoners uit de door de enorme brand getroffen Haagse Wouwermanstraat worden opgevangen in het Novotel.