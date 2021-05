Grote brand in Schilderswijk: vijftig bewoners opgevangen, veertig woningen onbewoonbaar

update | videoIn meerdere woningen aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk woedde vannacht een grote brand. Om 12.45 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Ruim dertien uur na de uitbraak van de brand is de brandweer klaar.

Om 03.03 uur vannacht kwam bij de brandweer een melding binnen van een brand in een woning. Eenmaal daar bleek dat het vuur zich over meerdere huizen had verspreid. De brand was overgeslagen via het dak. De balkons aan de achterkant stonden in lichterlaaie. De brand sloeg vanochtend over naar de Al Fath Moskee op de hoek van de Wouwermanstraat.

Blok met woningen

Brand aan de Wouwermanstraat. © Jos van Leeuwen Vanwege de hitte heeft de brandweer uit voorzorg ook een blok met woningen aan de Joris van der Haagestraat ontruimd, parallel aan de Wouwermanstraat. Die woningen worden in de loop van de dag gefaseerd weer vrijgegeven.



Tientallen opgevangen bewoners uit de door de enorme brand getroffen Haagse Wouwermanstraat worden opgevangen in het Novotel. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.

Wat we nu weten

- Er zijn geen gewonden gevallen

- 35/40 woningen (tijdelijk) onbewoonbaar

- Vijftig bewoners zijn opgevangen in een hotel of bij familieleden

De balkons 'the day after'. © District8

De brand was veel groter dan aanvankelijk gedacht. De brandkranen in de straat waren onvoldoende om de enorme brand te blussen. Er moest water worden gezocht op de Fruitweg.

NL-Alert brand Wouwermanstraat. © AD Omwonenden kregen het advies om hun ramen te sluiten en mechanische ventilatoren uit te zetten, in verband met de hevige rookvorming door de brand. Rond 07.00 uur werd daarvoor een NL-Alert verstuurd.

De brandweer was twaalf uur na de uitbraak nog steeds met een drone op zoek naar brandhaardjes onder het dak. De oorzaak van de brand en waar die precies is ontstaan. niet duidelijk. ,,We zijn nu echt eerst bezig de brand er helemaal onder te krijgen”, zei een woordvoerder van de brandweer eerder.

Hij bevestigde dat niet heel inzichtelijk is hoeveel mensen uit de portiekwoningen zijn gekomen. ,,Het enige dat wij weten is dat er 50 mensen zijn opgevangen. Wij weten niet of er mensen naar werk zijn gegaan of naar familie. Er is in elk geval niemand als vermist opgegeven.”

Straten stonden blank

Eerder vandaag stonden de straten blank van al het bluswater. De brandweer legde het blussen regelmatig stil, tot de vlammen weer een gat in het dak maken. Rond 12.45 werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Reactie burgemeester

Burgemeester Jan van Zanen heeft vannacht een bezoek gebracht aan de straat. Hij reageert: ,,De beelden van deze grote brand middenin een woonwijk zijn verschrikkelijk. Veel mensen die nu uit huis zijn, verkeren in onzekerheid en zijn geschokt. De brandweer levert grote inspanning de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen.”

Burgemeester Jan van Zanen nam vanochtend een kijkje bij de grote brand. © Jos van Leeuwen.

Nieuwsfotograaf Jos van Leeuwen was vannacht aanwezig bij de brand. Hij doet dit werk al zestig jaar, maar dit is pas de derde keer dat hij een brand van deze omvang ziet. Ook de brandweer noemt dit ‘een brand die je maar een keer in de twintig jaar meemaakt.’

Esther Lieben, directeur van Veiligheidsregio Haaglanden, reageert: ,,Gelukkig geen slachtoffers. Geschrokken van de sociale omstandigheden, bezorgd over de bouwkundige zaken. Trots op wat we op straat zetten en hebben kunnen verrichten!‘’

Particulier

De getroffen woningen liggen in een van de armste delen van de stad. De woningen zijn van particuliere verhuurders. De huizen hebben zoveel schade geleden dat zij hoogstwaarschijnlijk gesloopt moeten worden. De beheerder van negen van de getroffen woningen laat weten dat hij hoopt dat er vandaag nog een schade-expert langs komt. De eigenaren van deze negen woningen zijn via de VVE verzekerd voor herbouwwaarde: als er gesloopt en opnieuw gebouwd moet worden, is dat verzekerd.



Ondanks de grote brand gaat het leven in de wijk ook gewoon deze ochtend weer verder. De winkels worden bevoorraad, terwijl even verderop vermoeide brandweermannen water drinken. De wijk was wel minder goed bereikbaar, door inzet van de brandweer.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De recherche stelt een onderzoek in naar de brand en zoekt getuigen.

Grote brand Wouwermanstraat. © District8