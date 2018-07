Grote cocaïnevangst tussen bevroren vis

De Hagenaar werd in zijn woonplaats aangehouden en speelde mogelijk een organisatorische rol in de smokkel, zo vermoedt het Openbaar Ministerie.

De cocaïne werd 6 juli na een tip ontdekt in een container met bevroren vis in de Rotterdamse haven. De container was afkomstig uit Ecuador. Onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket deden de Fiod en Douane de afgelopen twee weken onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugs. Die hadden een geschatte straatwaarde van minstens 22 miljoen euro en werden meteen na de ontdekking vernietigd.

Na de aankomst van de container bij een bedrijf in Zaandam, gisteren, viel een arrestatieteam van de politie de loods binnen. De aanwezigen leken bezig te zijn de dozen open te maken. Daarna volgden doorzoekingen in bedrijfspanden van de Hagenaar in Rijswijk en Alphen aan den Rijn, zijn woning in Den Haag en een caravan in Bergambacht. Bij een van de doorzoekingen zijn chemicaliën gevonden. Onderzocht wordt of die voor de productie van synthetische drugs waren.