Grote delen van Nederland kleuren wit, code geel voor gladheid

Een groot deel van Nederland is woensdagochtend wakker geworden in een witte wereld: met name in het zuidoosten is centimeters sneeuw gevallen, soms wel zo’n 5 centimeter. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege plaatselijke gladheid en zware windstoten. Hier en daar staan lange files.

In het oosten van Brabant en Limburg, waar het vandaag in de loop van de ochtend blijft sneeuwen, komt daar nog meer bij. ,,In het noordwesten is het met name regen geweest doordat de temperatuur hier te hoog ligt. De sneeuw trekt in de loop van de ochtend over Limburg weg waardoor hier nog enkele centimeters kan vallen. We gaan daar waarschijnlijk zo’n 5 cm sneeuw halen”, zegt weerman Leon Saris van Weerplaza.

,,Het is voor april zeker een bijzondere situatie. We hebben dit te danken aan een koude noordwestelijke stroming waarmee een hoop vocht is aangevoerd’’, zegt Saris. Echte sneeuwpret zit er desondanks niet in. ,,De temperatuur loopt vanochtend al snel op, waardoor de gevallen sneeuw weer snel weg zal smelten.”

Met uitzondering van het noordwesten waarschuwt het KNMI voor plaatselijke gladheid door sneeuw. Zo gleed er een auto van de weg bij knooppunt Eemnes. Op de A27 is een vachtwagencombinatie geschaard en daar is een spoedreparatie aan de weg nodig, meldt Rijkswaterstaat. Een deel van de weg in tot 11 uur dicht. Dat zorgt voor lange files op de A27 zelf, maar ook op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht, waar het over een afstand van veertig kilometer vast staat. Automobilisten hebben daar een uur vertraging. Op meer plekken is het druk: Er stond even voor 08.00 uur ruim 300 kilometer, met een paar hele lange files. Rond 7 uur vanochtend was al 2,5 miljoen kilo zout gestrooid.

In het (noord)westelijk kustgebied is het oppassen geblazen vanwege zware windstoten, die snelheden van 80 tot 100 kilometer per uur kunnen bereiken. In de loop van de dag neemt de wind af en ook de sneeuw gaat vanuit het noordwesten over in regen. In het binnenland kan er nog hagel of natte sneeuw vallen. Het wordt zo’n 7 graden.

In de nacht naar donderdag wordt het droog en gaat het licht vriezen: op sommige plekken kan het kwik dalen tot -3 of -4 graden en aan de grond nog iets kouder. Donderdag verloopt droog en iets warmer dan woensdag, met 7 tot 10 graden.

