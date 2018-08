Grote doorbraak in moordzaak Nicky Verstappen

Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998. Hij was op zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. De dader werd nooit gevonden. Eerder was een aantal mannen in beeld als moordenaar van Nicky. Afgelopen februari werd in de zaak een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gestart om een mogelijke dader aan te wijzen. Van de eerste 21.500 mannen die gevraagd werden, liet 68 procent zijn wangslijm afnemen. In juni van dit jaar werden nog eens 3000 mannen gevraagd hun DNA vrijwillig af te staan. In oktober vorig jaar werd bij 1500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. De politie hoopte met het onderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen. Als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld zou komen, kon via hen mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

Ouders

Nicky's zus Femke riep in januari alle mannen met klem op om mee te doen aan het onderzoek: 'Ons hele leven staat nog steeds in teken van Nicky'. De moeder van Nicky Verstappen sprak eerder de hoop uit dat de dader zich zou melden naar aanleiding van het groots opgezette DNA-verwantschapsonderzoek. Voor de regionale omroep L1 deed Berthie Verstappen in februari een emotionele oproep: ,,Hou ons niet langer in spanning. Bespaar die mensen het werk. Ze komen toch bij je uit. Ga jezelf aangeven.''



Mark Hermanns was een van de tentgenootjes van Nicky in 1988 toen hij verdween. Ook hij hoopt dat de dader snel gevonden wordt. ,,Voor Nicky, mezelf, zijn ouders. Vroeger kwam ik altijd bij ze thuis, dat is zo gebleven. Ook nadat ze uit Heibloem weggingen. Dat het leven hun in het dorp zo moeilijk is gemaakt, omdat ze met Nicky bezig bleven, vind ik vreselijk. Wat als het jouw kind was geweest? Als ik er ben, vragen ze uiteindelijk altijd: heb je echt niks gezien? Ik wou dat ik ze iets kon vertellen, ik wou dat ik wat kon zeggen", zei hij eerder in een exclusief interview met het AD.



Peter R. de Vries stond de familie bij in de zaak. Hij verstuurde vanmorgen een tweet naar aanleiding van de aangekondigde doorbraak. ,,Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!''