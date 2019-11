Grote drugslijn naar Australië opgerold

Angela de Jong vertelt over haar probleem met het K-woord op tv in De Ochtend Show to go

21 november Verslaggever Cyril Rosman is morgen te gast in De Ochtend Show to go om te praten over de IS-vrouwen die willen terugkeren naar Nederland. We spreken hierover ook met onderzoeksjournalist Nikki Sterkenburg. We gaan weer tv kijken met Angela de Jong en we bespreken de Comedy Central Roast, waar Ali B dit jaar in het middelpunt staat. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.