Grote drukte verwacht in bossen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwachten dat het vandaag druk zal worden in de bossen. Met name op en rond de Veluwe. Ze raden wandelaars dringend aan om niet allemaal naar de bekendste plekken te gaan, zoals de Posbank en het Kootwijkerzand.

,,Op onze website staan duizenden wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg”, aldus Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een lange lijst gemaakt van ‘onbekende streken'.

Heel Nederland heeft dit weekeinde herfstvakantie en het is ideaal wandelweer. Een boswandeling is altijd al een favoriet herfstuitje. Nu er vanwege het coronavirus niet veel andere uitstapjes mogelijk zijn, zal dat nog meer in trek zijn denken de organisaties. ,,Maar ook in het bos geldt de 1,5 meter afstand. Een mondkapje dragen is bijvoorbeeld op overdekte locatie als een uitkijktoren verplicht. Groepsvorming is verboden. En laat geen afval als wc-papier en zakdoekjes achter.”

De Hoge Veluwe heeft uitgerekend dat er plek met voldoende afstand is voor minstens 127.000 wandelaars en fietsers in het uitgestrekte natuurgebied. ,,Het is niet nodig om vooraf te reserveren voor een bezoek aan het park. We doen wel een gezondheidscheck aan de poort en er is een registratieplicht. In het park zijn echt doodstille gebieden”, zegt een woordvoerder.

Natuurmonumenten zet op de drukste plekken toezichthouders in. Ook gemeenten en veiligheidsregio’s houden de drukte scherp in de gaten. Volle wegen en parkeerplaatsen kunnen tijdelijk gesloten worden en dagjesmensen die zich echt niet aan de regels willen houden lopen kans op een bekeuring.

Winkelstraten

Het corona-advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, leek ook gisteren niet bij iedereen te zijn aangekomen. De boodschap is: vermijd drukke plekken en blijf binnen. Maar in de Zwolse binnenstad liepen de straten vol winkelend publiek.

Toch lijken de strengere coronamaatregelen wel effect te hebben op de drukte in de winkelstraten. Volgens onderzoekers van Bureau RMC was donderdag sprake van een grote terugloop van het aantal bezoekers. Ze houden al langer gegevens bij over het aantal mensen dat door winkelstraten loopt.

Volgens RMC is het winkelgedrag van Nederlanders de afgelopen maanden al structureel veranderd. Zo gaan mensen de laatste tijd veel doelgerichter winkelen in de binnenstad. Ook is lokaal winkelen een stuk populairder en mensen bezochten de laatste maanden massaal de woonboulevards, bouwmarkten en tuincentra. Daarnaast is er in de grote steden juist een relatief sterke afname te zien van de bezoekersaantallen.

Hersftvakantie

De herfstvakantie voor regio noord is na dit weekend voorbij, maar de regio’s zuid en midden hebben nog een week herfstvakantie.

