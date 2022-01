Grote ergernis om folder in Arnhem met vergelijking tussen coronaregels en Tweede wereldoorlog

,,Vreselijk en grievend hoe onze ouders en grootouders die juist ook in Arnhem zo sterk geleden hebben onder de Tweede Wereldoorlog, nu deze verdachtmaking over coronazorg in hun brievenbus gefrommeld krijgen”, reageert Marcouch.



Op de achterkant van de folder staan onder meer twee foto’s naast elkaar: één van een Duitse soldaat die papieren controleert en één van modernere agenten met mondkapje die naar formulieren van een vrouw kijken. Ernaast is een afbeelding afgedrukt waarin diverse maatregelen worden opgesomd die zowel in 1940 als 2020 zouden voorkomen, waaronder ‘politiegeweld’, ‘angst zaaien’ en ‘winkels dicht’. Ook worden links naar websites en kanalen van coronasceptici gedeeld.



Binnenin staan vragen die de maker zelf met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Bijvoorbeeld: ‘Zijn de vaccinaties helemaal door getest?’ Of: ‘Bevatten de wattenstaafjes van de testkits kankerverwekkende stoffen?’