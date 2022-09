Grote giftige spin rukt op: in hele land gesignaleerd

Onderwijsbeurs Wat kost studeren – en hoe kom je aan ‘gratis geld’?

De halvering van het collegegeld – in verband met twee coronajaren – voor het hoger onderwijs is voorbij. De meeste studenten betalen nu weer ‘gewoon’ de volle mep, voor het collegejaar 2022- 2023 is dat 2209 euro. En daarbij blijft het niet… Financieel gezond studeren, hoe doe je dat?

