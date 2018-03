Grote grazers in Oostvaardersplassen worden bijgevoerd vanwege onrust

Staatsbosbeheer is 'geen voorstander' van de keuze van de provincie maar geeft als uitvoerende organisatie gehoord aan het verzoek. ,,Het bijvoeren is onverstandig vanuit een ecologisch en dierenwelzijn perspectief. Het is onverstandig, dat vinden wij en ook andere experts", aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. ,,We snappen wel het argument van de provincie over de maatschappelijke onrust."

Belangrijke reden voor de provincie om de dieren in de Oostvaardersplassen toch te laten bijvoeren, is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn.

Openbare Orde

Ook de zorg om de openbare orde speelt een grote rol. De maatschappelijke onrust leidde er de afgelopen dagen namelijk toe dat veel mensen het recht in eigen hand namen door zelf bij te gaan voeren. Daarvoor werden gisteren al twee mensen beboet. Daarnaast werden er veelvuldig bedreigingen geuit aan de uitvoerende boswachters, stelt de provincie.

De provincie heeft Staatsbosbeheer verzocht het bijvoeren uit te voeren. Dat is met onmiddellijke ingang gebeurd; vanmiddag zijn op zeven plaatsen, verspreid over het natuurgebied, balen hooi neergelegd.

Demonstratie

Een voor zondag geplande demonstratie bij het bezoekerscentrum gaat vooralsnog gewoon door. ,,Voorlopig blazen we de actie niet af. Want we willen sowieso nog laten horen dat het beleid ons niet aanstaat. Dat verandert niet door even snel wat hooi neer te gooien'', zegt Bart Lubbers, een van de initiatiefnemers van het protest. Het plan om hooi mee te nemen wordt wellicht aangepast. ,,Er moet sowieso wat symbolisch hooi mee.''

Volgens Staatsbosbeheer is het belangrijk dat niet het verkeerde hooi wordt neergelegd. ,,De magen van de grote grazers kunnen alleen schraal hooi aan.'' Enkele dagen geleden noemde Staatsbosbeheer het nog ,,een misvatting om te denken dat bijvoeren een oplossing is voor het welzijn van de dieren.'' De sterkste dieren kapen het voedsel weg, waardoor de zwakkere nog steeds met een lege maag zitten.

In de winter gaan in het gebied veel dieren dood. De discussie over bijvoeren laaide de afgelopen jaren herhaaldelijk op. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.