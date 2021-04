Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten

De Stichting Stamina, die zich bekommert om misstanden in natuurgebieden, kaartte de kwestie in januari aan. Volgens haar is het afschieten van runderen en paarden in de Oostvaarderplassen in strijd met de Wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst geeft de stichting daarin gelijk, blijkt uit stukken van OFGV na berichtgeving van Omroep Flevoland. De provincie Flevoland moet de aparte opdracht nu alsnog verlenen. Zolang dat niet is gebeurd, vindt er geen afschot plaats.

Alleen al in het afgelopen half jaar zijn er in de Oostvaardersplassen enkele tientallen paarden en runderen afgeschoten. In afwachting van het besluit over het handhavingsverzoek van Stamina werd het afschieten in februari stilgelegd. In februari zei gedeputeerde Cora Smelik (vergunningverlening, toezicht en handhaving) nog dat er voldoende juridische basis was om de twee soorten grote grazers af te schieten. Daar komt zij nu op terug.