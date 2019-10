Grote internationale actie tegen tabaksmaffia: hoofdverdachten opgepakt in Limburg

De FIOD en de douane hebben in Limburg op grote schaal invallen gedaan in verband met een onderzoek naar een internationale bende. Dat meldt De Limburger . Er zijn zeventien mensen gearresteerd. De hoofdverdachten van het criminele netwerk zijn opgepakt in Limburg, meldt de FIOD-woordvoerder.

Het betreft een internationale actie, geïnitieerd door de FIOD in Nederland. Zij hebben de samenwerking gezocht met de instanties in onder andere Verenigd Koninkrijk, Polen, Tsjechië en Italië. De actie is gericht tegen een criminele organisatie die zich bezighoudt met illegale tabakshandel; het inkopen ervan, bewerken ervan en het verkopen ervan. De FIOD werkte een jaar lang aan de operatie.

De Telegraaf zegt dat de invallen maandagochtend in woningen en bedrijfspanden in onder andere Eygelshoven, Roggel, Weert en Brunssum zijn gedaan. Zo’n 150 mensen van de FIOD en 80 van de douane waren op de been. Ook zijn er volgens de krant honden ingezet die tabak en geld kunnen opsporen.

In de gemeente Weert is al één grote illegale fabriek gevonden. De krant zegt dat volgens de FIOD de bende in Nederland, Tsjechië, België, Cyprus, Italië, Roemenië en Verenigd Koninkrijk zou opereren. Vermoedelijk komt de ‘tabaksmaffia’ onder meer uit Nederland.