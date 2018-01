Grote internationale drugsbende opgerold, vijf verdachten opgepakt

In Nederland en België zijn tientallen mensen opgepakt in verband met een groot internationaal onderzoek naar drugshandel. Dat hebben de Nederlandse en Belgische politie bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt.

De aanhoudingen kwamen na een groot aantal invallen in België en Nederland, op 8 januari. Daarbij werden in België veertien en in Nederland vijf mensen opgepakt. Het gaat om Belgen, Nederlanders en Serven.



Het gaat om een grote drugsbende die onder leiding stond van John H. uit Sint-Willebrord. H. , voormalig leider van de beruchte York-bende, werd in december al aangehouden in Scheveningen. Dat gebeurde tijdens een grote drugstransactie. H. werd in 2003 veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugscriminaliteit. Ook moest hij toen een miljoen euro betalen. Volgens justitie gaf hij nu leiding aan een professionele en wijdvertakte organisatie. Hij had bij zijn aanhouding 50 kilo cocaïne bij zich.



De bende hield zich bezig met de productie van en handel in xtc en amfetamine, en de handel in cocaïne.

1,5 kilo springstof

Volgens de Belgische Federaal Procureur Frédéric Van Leeuw werden eerder ook in Malta vier koeriers opgepakt, onder wie twee Belgen. Zij zijn daar inmiddels veroordeeld tot negentien jaar cel.

De politie doorzocht deze week in totaal negen woningen in ons land, onder meer in Sint-Willebrord, Roosendaal, Sprudel en Oudenbosch. De politie heeft daarbij onder meer 1,5 kilo amfetamine en een halve kilo springstof in beslag genomen. De arrestaties waren met name in Noord-Brabant en Belgisch Limburg.

Behalve in België had de bende onder meer loodsen in Uden, Zeeland en Nispen.

Bewijs