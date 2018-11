Grote Markt in Almere dicht na vondst mogelijke explosieven

Even werd er gedacht dat er een link was met het luchtalarm dat vanmorgen even na 11.00 uur afging. Maar dat was een foutje, meldt de politie. ‘Het luchtalarm houdt dus geen verband met de ontruiming van de Grote Markt in Almere’, laat politie Flevoland via Twitter weten.



Volgens de brandweer had iemand in de meldkamer ,,per ongeluk de verkeerde knop ingedrukt". De sirenes klonken niet alleen in Almere en Lelystad, maar ook in Zeewolde, Dronten en de Noordoostpolder en op Urk.