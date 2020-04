Grote onrust in detentiecentrum Schiphol na wéér een besmetting

Twee gedetineerden van de afdeling waar corona sinds woensdag heerst, klagen in een gezamenlijk gesprek dat ze besmetting vrezen. ,,Iedereen geeft iedereen gewoon een boks, dus ook degenen die nu zijn besmet – een man van 23 en een van midden 30. De bewaarders, die elke dag van buiten komen, hebben zonder bescherming de deurkruk vast die wij natuurlijk ook aanraken.”



De ander: ,,Vanaf morgen krijgen we een nieuw rooster, zegt de directeur, met waarschijnlijk minder recreatie. Daardoor wordt het aan de ene kant natuurlijk lastiger voor ons, maar kleinere groepjes zijn veiliger. Toch is het niet genoeg. We staan met zijn tienen in de keuken en daar zijn maar vier kookplaten, dus dat is dringen en iedereen raakt elkaar aan.”



Gedetineerden die bijvoorbeeld in een tweepersoonscel hebben gezeten met iemand die besmet is gebleken, blijven ‘gewoon’ op de afdeling tussen de anderen zo lang ze geen klachten hebben. Dat zorgt voor extra onrust.