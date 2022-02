Grote paniek op school na versturen foto van jongen met wapen: ‘Het was echt zo eng’

VIDEOLeerlingen van ‘t Hooghe Landt aan de Parelhoenstraat in Amersfoort mochten vanmiddag een tijd lang de school niet uit vanwege een verdachte situatie. Het verhaal gaat dat een jongen een foto van een wapen stuurde naar een meisje, nadat hij eerst een foto van zichzelf had gestuurd, waarop hij te zien was in de school. De verdachte is inmiddels aangehouden in Hilversum.

Leerlingen moesten tijdelijk in de school blijven en de deuren werden op slot gedraaid. Zij mogen inmiddels de school weer uit. Uit voorzorg schaalde de politie de zaak groot op. ,,We zijn met eenheden aanwezig en onderzoeken de zaak’’, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens scholier Julian zijn leerlingen in de school echt bang geweest. ,,We wisten niet wat er aan de hand was. Er liepen overal agenten in de school. De leraren zeiden dat we binnen moesten blijven. Verder was er geen informatie.”



Rondom de school is gepatrouilleerd. Agenten met kogelwerende vesten stonden bij de ingang. In de school wordt de telefoon wel opgenomen, maar de telefoniste zegt momenteel niets te kunnen of mogen zeggen over de situatie.

Buiten staat een groot aantal bezorgde ouders, die zich zorgen maken over hun kinderen. Eén van de aanwezige ouders had tijdens het incident contact met haar dochter in de school. ,,Ze was aan het huilen. Ze was bang.”

Een andere bezorgde ouder zegt: ,,Heeft er een mafkees met een wapen rondgelopen?” Nu de kinderen weer naar buiten mogen, rennen een aantal van hen de school uit om in de armen van hun ouders te springen. ,,Het was echt zo eng. We wisten niet wat er aan de hand was. Er waren opeens allemaal agenten met kogelwerende vesten in de school.”

Volgens een agent die buiten de school staat is binnen alles onder controle en hoeven ouders niet in paniek te zijn. ,,Er zijn op dit moment geen gekke dingen aan de hand in de school.”

