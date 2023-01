Grote pensioenfondsen lijden miljardenverliezen, maar de pensioenen gaan omhoog

Standbeeld voor hondje Bläsz, dat tientallen koeien redde tijdens Watersnood­ramp

Het hondje Bläsz, dat een heldenrol speelde tijdens de Watersnoodramp van 1953, krijgt op 3 februari een standbeeld in Scharendijke. Het hondje redde, nadat de dijken in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 waren doorgebroken, tientallen koeien en kalveren door ze zwemmend in de poten te bijten en zo een dijk op te drijven.

