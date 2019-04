Grote Rekendag: hoe scoor jij in deze rekentest uit groep 8?

Nederlan­der gebruikt vaker zware pijnstil­lers

2 april Het aantal mensen dat zware pijnstillers, zogenoemde opioïden, gebruikt is in zeven jaar tijd met 55 procent toegenomen. Waren het er in 2010 zo’n 650.000, in 2017 gebruikten ruim een miljoen mensen ze. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van wetenschappelijk onderzoek.