Grote schade na metershoge branden in Sliedrecht, Zandvoort en Deventer

In Zandvoort is vannacht een grote uitslaande brand uitgebroken bij een strandclub aan de boulevard. Ook in Sliedrecht en Deventer braken grote branden uit. In Sliedrecht is vrijwel zeker asbest vrijgekomen. In Deventer werd een NL-alert afgegeven en een woonwagenkamp ontruimd.

De brand in Zandvoort brak vannacht rond kwart over drie uit. Over de oorzaak is nog niks bekend. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij, meldde de Veiligheidsregio Kennemerland. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.

Het pand, waar Beachclub Tien in gevestigd is, wordt als verloren beschouwd.

Sliedrecht

De rook die vrijkram bij de brand in een loods in Sliedrecht trok vanmorgen vroeg van het industrieterrein naar het station en de polder in. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Onduidelijk is nog wat er in de loods stond. Het pand is zwaar beschadigd.

Vanwege het vrijkomen van asbest werd al snel opgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat meerdere hulpdiensten werden betrokken, net als de gemeente en de Omgevingsdienst. Meetploegen hebben in de omgeving gemeten op asbest en roetdeeltjes. ,,Het gebied waar mogelijk asbest is neergekomen, is beperkt tot de directe omgeving van de loods. Tot nu toe zijn er bij de woningen geen deeltjes aangetroffen”, meldt de brandweer.

Volledig scherm Brand in een loods aan de Calandstraat in Sliedrecht. © Jeroen Verbueken

Deventer

Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Deventer was de brand vanmorgen relatief snel onder controle. Vanwege de flinke rookwolken die vrij kwamen werd een NL-Alert afgegeven met het advies om ramen en deuren te sluiten.

De eerste melding kwam rond 04.00 uur vannacht binnen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al uitslaand. Het pand stond volledig in brand en meerdere korpsen uit de omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het blussen.

Grote rookwolken trokken over de stad. Daardoor werd een NL-Alert afgegeven met het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Bewoners van een nabijgelegen woonwagenkamp werden geëvacueerd.

Volledig scherm Het pand van het metaalbewerkingsbedrijf in Deventer is door de brand verwoest. © Rens Hulman/News United

Brandend schip

De brand die zaterdagmiddag uitbrak op een vrachtschip met metaalschroot in de Waalhaven in Rotterdam is inmiddels ‘volledig uit’. Dat meldt de veiligheidsregio.

De hulpdiensten waren uren in de weer met de scheepsbrand. Er werden onder meer twee blusschepen ingezet. Ook werd een kraan aangerukt om een deel van de lading te verplaatsen naar een duwbak naast het schip. Rond 4.45 meldde de veiligheidsregio dat de brand geblust is en dat omwonenden ramen en deuren weer kunnen openen. Een persoon raakte lichtgewond en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Voor de brand op een schip in de Waalhaven rukte hulpdiensten massaal uit. © MediaTV