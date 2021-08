Grote treinstations Randstad hardst geraakt door corona, kleine stations in de provincie het minst

Nieuwe cijfersTreinstations in de Randstad zagen het aantal dagelijkse reizigers veel harder dalen als gevolg van de coronamaatregelen dan stations in de provincie. Dat blijkt uit nieuwe gedetailleerde cijfers van NS per station.

Bekend was al dat NS het aantal dagelijkse treinreizigers over 2020 met ruim 55 procent zag dalen tot 591.000 per dag. De cijfers over het afgenomen aantal reizigers lopen echter per station sterk uiteen, blijkt nu. Geen enkele van de 380 stations trok meer reizigers. Schiphol kende de grootste afname. De verklaring daarvoor is dat het internationale vliegverkeer door corona vrijwel stilviel. Weten normaliter ruim 98.000 reizigers per dag het bij de luchthaven behorende treinstation te vinden, vorig jaar was daarvan met 29.753 mensen slechts een derde over.

Utrecht CS, Nederlands grootste treinstation en spoorwegknooppunt, ging van 207.360 dagelijkse reizigers voor de coronacrisis naar slechts 87.221 in- en uitstappers: 58 procent minder. Het aantal dagelijkse reizigers op Amsterdam CS zakte met 60 procent van bijna 200.000 naar ruim 79.000 per dag. De hoofdstad trok immers nog nauwelijks toeristen. Rotterdam CS kwam uit op op 44.029 reizigers per dag, 57 procent minder dan in 2019. Den Haag CS zakte van 98.818 naar 38.255 treinreizigers (min 61 procent).

Breda

Buiten de Randstad was de daling kleiner, waarbij kleine stations relatief meer reizigers wisten te behouden dan de stations van de steden. Zo daalde het aantal reizigers op station Middelburg met ‘slechts’ 49 procent: van 4693 naar 2400 reizigers per dag. In Noord-Brabant ging Breda terug van 37.053 naar 16.711, een min van 55 procent. Station Tilburg ontving 16.016 dagelijkse in- en uitstappers tegen 35.503 in de tijd voor corona. Dat is eveneens min 55 procent.

De dagelijkse reizigersstromen op Arnhem CS en Nijmegen CS kelderden met respectievelijk 54 en 56 procent tot 20.893 en 21.026 mensen. Zwolle ging van 42.123 dagelijkse treinreizigers naar 19.722 ( min 53 procent), Enschede van 9645 naar 4298 mensen (min 55 procent).

Volledig scherm Het aantal reizigers op station Lansingerland-Zoetermeer daalde door corona het minst. Dit komt doordat het nog nieuwe station een OV-knooppunt is. © AD

Gemiddelden

Station Lansingerland, bij Zoetermeer, zag het aantal dagelijkse reizigers van alle stations het minst teruglopen. De afname bedroeg daar slechts 27 procent. Volgens NS komt dit doordat het station sinds mei 2019 een openbaarvervoerknooppunt is geworden, met aansluiting op de metro RandstadRail tussen Rotterdam en Den Haag CS. Andere stations die het relatief goed deden, zijn het Friese Akkrum (min 45 procent), Nijmegen Dukenburg (min 45 procent), het Brabantse Oudenbosch (min 40 procent) en het Zeeuwse Rilland-Bath (min 36 procent).

De cijfers betreffen gemiddelden over het gehele jaar. Tijdens de eerste coronalockdown van april en mei vorig jaar zat er nog slechts 15 procent van het normale aantal reizigers in de treinen van NS. Vervolgens liepen de aantallen weer behoorlijk op, zeker nadat vanaf 1 juni mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden en de dienstregeling van de treinen weer grotendeels was hersteld.