Grote uitslaande brand in flatgebouw Amsterdam-Oost, knooppunt A2 en A10 afgesloten

In een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost woedt een grote brand. De rookwolk is van een grote afstand te zien. Omdat er veel rook vrijkomt is het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, uit voorzorg afgesloten.