Grote uitslaande brand in flatgebouw Amsterdam-Oost

‘Dit wil ik niet doen’, herhaalt miss Noah telkens zestien keer bij enge dwangge­dach­ten

Is de deur wel dicht? Heb ik mijn sleutels wel meegenomen? In haar hoofd herhaalt ze alles zestien keer. Haar dwangneurose maakt het leven van Noah Soffers er niet makkelijker op. Desondanks doet ze mee aan een missverkiezing: ,,Ik wil aantonen dat ik me door dwang niet laat tegenhouden.''