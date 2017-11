Grote uitslaande brand in stal met circa 700 varkens in Deurne

Hier hield de gezochte Groningse schutter zich schuil

21:45 De hoofdverdachte van een schietpartij in de stad Groningen enkele weken geleden is opgepakt. De politie vond de twintigjarige Azim A. vandaag in een woning aan de Duindoornstraat in de stad. Ook twee andere mensen in het huis zijn opgepakt.