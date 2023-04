Grote vlammenzee op A2 door brandende touringcar, snelweg richting Amsterdam nog steeds dicht

VideoOp de A2 ter hoogte van Nieuwer Ter Aa is zaterdagochtend een touringcar uit Frankrijk in brand gevlogen. Beelden van Rijkswaterstaat tonen een enorme vlammenzee. Iedereen is uit de bus, er is niemand gewond is geraakt. Ontploffingsgevaar is inmiddels geweken. De oorzaak is nog onduidelijk.