Grote wens van Tim (7) komt uit: voor een dag conducteur zijn

Bij de trein bekijkt Tim het apparaatje dat hij net heeft gekregen nog eens aandachtig. Hij wist meteen wat hij in zijn handen kreeg: ,,Dat is om de kaartjes te controleren!''



In al zijn ijver schiet het gloednieuwe, nog door plastic laagjes beschermde scanmachientje hem uit de vingers en stuitert het zo tussen perron en trein het spoor op. Oeps! Maar René tovert een brede glimlach te voorschijn en roept hulp in om het gestrande apparaatje terug naar boven te halen. Het is duidelijk, eregast Tim kan vandaag niks fout doen.



Omdat het niet is toegestaan dat er tijdens het rijden gasten in de cabine bij de machinist meekijken, werpt Tim daar van tevoren een blik op het indrukwekkende bedieningspaneel. Of hij nu zeker weet dat hij later machinist wil worden? Nou en of!