Grote zoekactie Kustwacht na noodoproep

Video Apache van Defensie vliegt tegen hoog­span­nings­lijn: tienduizenden huishoudens zonder stroom

21:57 De grote stroomstoring in de buurt van Culemborg is veroorzaakt door een helikopter die tegen een hoogspanningskabel is gevlogen. Het gaat om een Apache uit Gilze-Rijen van de Koninklijke Luchtmacht. Ongeveer 24.000 huishoudens zitten momenteel zonder stroom. Wanneer de stroomstoring verholpen is, is nog onbekend, zegt netwerkbeheerder Liander.