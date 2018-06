Grote zorgen basisscholen om VMBO Maastricht

Want buiten het LVO zijn er in de Limburgse hoofdstad volgens Groos eigenlijk geen alternatieven. ,,Onze zorgen reiken verder dan alleen VMBO Maastricht'', benadrukte de voorzitter van het College van Bestuur van de basisscholenkoepel Kom Leren. Hij reageerde daarmee op berichtgeving in dagblad de Limburger. ,,,Als het LVO de problemen niet oplost, kunnen wij niet anders dan ons ermee bemoeien. Een alternatief is er voor leerlingen in Maastricht niet, tenzij ze uitwijken naar Gulpen, Valkenburg of België.''