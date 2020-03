Grote zorgen over kerkdienst met 600 mensen in Staphorst: ‘Je brengt anderen in gevaar’

40 à 50 Nederland­se coronapa­tiën­ten op intensive cares: ‘Meer dan de helft is onder de vijftig’

21:36 Vandaag liggen er tussen de veertig en vijftig coronapatiënten in kritieke toestand op de Nederlandse intensive cares. ,,Meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.’’ Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers, in een interview met deze site.