Grzegorz probeerde zijn buurvrouw nog te helpen, maar uiteindelijk werd ze verkracht en vermoord

bikehunters Gestolen e-bike duikt dankzij app op in vrachtwa­gen bij bloemenvei­ling

Elektrische fietsen zijn zó in trek bij het dievengilde dat ze aan de lopende band gejat worden. Maar dankzij een gps-tracker wordt 90 procent van de gejatte fietsen ook weer teruggevonden. ‘De ‘bikehunters’ hebben weer een spannende nacht beleefd’, klinkt het na een nieuwe vondst in een stad verderop. Dit is hoe zij te werk gaan.