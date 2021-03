Gulle weldoeners of niet te vertrouwen: excentrieke Azimi’s worden geliefd én verguisd

De gouden Lamborghini, een kasteel als woning, de extravagante levensstijl, de gunsten en het gestrooi met geld. Dat Salar en Sasan Azimi door de politie in verband worden gebracht met witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte, verbaast niet iedereen. ,,Alsof je zoveel miljoenen kunt verdienen met een telefoonwinkel”, luidt het in het dorp en op social media. Maar net zo hard klinkt het: ,,Er zijn al vaker invallen geweest en toen is er ook niks gevonden. Hen wordt gewoon niks gegund.” De flamboyante broers worden in Aardenburg en omgeving gelauwerd en verguisd.