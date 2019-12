Gymnasium Arnhem slaat alarm na vondst ‘kinderporno’ in appgroep leerlingen

De leiding van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem heeft alarm geslagen over de verspreiding van ‘een foto met kinderporno’ via een appgroep van leerlingen van de zesde klas. Dit gebeurde nadat leerlingen de schoolleiding hebben ingelicht over de afbeelding die via WhatsApp werd gedeeld.

‘Wij zijn hier, net als de leerlingen die dit hebben gemeld, erg van geschrokken’. Dat schrijven rector Mirjam Stuiver, conrector onderbouw Donny Talsma en conrector bovenbouw Bob Wonnink in een brief aan ouders en verzorgers van de leerlingen van de middelbare school. Onderwerp van de brief is ‘misbruik van sociale media’. De afbeelding in kwestie is volgens hen ‘waarschijnlijk van internet afkomstig’.

‘Alle zesde klassen bezocht’

Quote Een deel van de leerlingen lijkt het heel normaal te vinden om kinderpor­no of racisti­sche berichten te delen, omdat ze dat grappig vinden Schoolleiding Stedelijk Gymnasium Arnhem Direct na de melding heeft de leiding actie ondernomen, aldus de mail aan de ouders. ‘We hebben alle zesde klassen bezocht om duidelijk te maken dat het delen van dergelijke afbeeldingen onacceptabel en zelfs strafbaar is. Ook hebben wij iedereen dringend verzocht de afbeelding van zijn of haar telefoon te verwijderen. Het in bezit hebben of verspreiden van kinderporno is strafbaar en daarom hebben wij ook de politie ingeschakeld. Zij gaat verder onderzoek doen.’



De leiding wijst erop dat mogelijk ook andere leerlingen dan de zesdeklassers het bewuste beeldmateriaal hebben ontvangen. ‘Wij weten allemaal hoe snel informatie zich kan verspreiden via sociale media. Ook krijgen wij van leerlingen te horen dat dergelijke afbeeldingen veel vaker onder jongeren gedeeld worden’.

‘Deel van de leerlingen vindt het heel normaal’

Tijdens het bezoek aan de klassen op donderdag viel het de leiding op dat leerlingen ‘heel wisselend’ reageerden op de melding van de foto met kinderporno. ‘Een deel van de leerlingen, vooral jongens, lijkt het heel normaal te vinden om kinderporno of racistische berichten te delen, omdat ze dat grappig vinden.’



‘Wij realiseren ons dat wij als volwassenen niet altijd voldoende zicht hebben op wat onze kinderen via sociale media met elkaar delen. Het is wel onze taak om hen bewust te maken van het feit dat er grenzen zijn aan wat ze met elkaar kunnen delen en waarom wij die grenzen stellen.’



‘Als school hebben wij daarin een rol, maar de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij u, als ouders/verzorgers.’ De rectoren doen daarom een dringende oproep aan ouders om thuis met hun kind over de kwestie in gesprek te gaan en te blijven. ‘Mogelijk is uw kind erg geschrokken van wat er is gedeeld.’



‘Ook dan is het goed om daarover met uw kind te praten en uw kind te wijzen op de mogelijkheid om ongewenst gebruik van sociale media te melden bij de mentor, één van de vertrouwenspersonen of bij de schoolleiding.’ De school was vrijdagmiddag nog niet bereikbaar voor nadere toelichting.

