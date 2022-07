Gynaecoloog die eigen sperma gebruikte langer actief dan gedacht

Een gynaecoloog die meerdere vrouwen zwanger heeft gemaakt met zijn eigen sperma, heeft jaren langer een praktijk gehad in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp dan het ziekenhuis eerder dacht. Het zou daardoor kunnen dat er meer mensen door de man zijn behandeld dan tot nu toe bekend was, meldt het Alrijne-ziekenhuis, waar het Elisabeth in is opgegaan.

Het Alrijne-ziekenhuis dacht eerder dat de vrouwenarts, Jos Beek, in 1986 was gestopt met vruchtbaarheidsbehandelingen. Begin juli meldde het Alrijne dat hij in elk geval is doorgegaan tot 1990. Maandag stelt het ziekenhuis dat de gynaecoloog van 1973 tot 1998 een vruchtbaarheidspraktijk had in het Elisabeth.

Het ziekenhuis roept donorkinderen en hun ouders op om contact op te nemen met de informatielijn. Dit is ook belangrijk omdat Beek drager was van een zeldzame erfelijke aandoening. Om welke ziekte het gaat, is niet bekendgemaakt. De verwekte kinderen zijn wel op de hoogte gebracht. Zij hebben de aandoening misschien gekregen, of ze kunnen die doorgeven aan hun eigen kinderen.

Voor zover bekend heeft de man in de jaren zeventig en tachtig in elk geval 41 kinderen verwekt. Beek is inmiddels overleden.

Enkele jaren geleden kwamen de praktijken van gynaecoloog Jan Karbaat aan het licht. Hij zou de biologische vader van ongeveer tachtig kinderen zijn. Daarna zijn vergelijkbare zaken in Zwolle en Den Bosch naar buiten gekomen.