Haal de paraplu maar weer tevoorschijn: pinksterweekend eindigt nat (mét onweer)

Tweede pinksterdag pakt minder fraai uit dan de eerste. Houd de paraplu bij de hand en de regenradar in de gaten want er zijn buien op komst. Soms met een klap onweer.

Dat is de voorspelling van Diana Woei, weervrouw bij Weerplaza. Vandaag is er in het hele land kans op buien, stelt Woei. Mogelijk mét onweer. ,,Een vlak lagedrukgebied bepaalt vandaag het weer in ons land. Wolken en enkele buien trekken langzaam van zuid naar noord over ons land’’, aldus Woei.



Soms is het een tijdje droog. Vooral in de vroege ochtend, eind van de middag en in de avond komen er enkele buien voor. Met maxima van 18 tot 23 graden is het wel aangenaam warm.

Volledig scherm De weersverwachting voor maandag (tweede pinksterdag), dinsdag en woensdag. © Weerplaza

Natte juni

De maand juni is tot nu toe bovengemiddeld nat. In de eerste dagen van juni vielen er soms stevige buien met onweer, lokaal veel regen en zware windstoten. Bij hoofdstation De Bilt is bijvoorbeeld 44 millimeter regen opgevangen terwijl er normaal in de hele maand juni 66 mm neerslag valt. Drie keer werd code oranje afgegeven.

De komende week blijft het erg wisselvallig met dagelijks een uurtje of soms meer met nattigheid. ,,Een klap onweer behoort ook tot de mogelijkheid, maar waarschijnlijk pakken de buien minder heftig uit dan in de eerste dagen van juni”, aldus Woei.

Morgenochtend komen vooral in het noorden en noordoosten van het land wolken en buien voor. Woei: ,,Een regenpak op de fiets is raadzaam als je niet geheel verregend op de plaats van bestemming wilt aankomen.”



De meeste regen wordt morgen verwacht voor de provincies in het noorden en het noordoosten van het land. ,,Als er tijdens de spits buien overtrekken, kunnen de files langer worden dan normaal", waarschuwt Woei. Tussen de buien door is er maar weinig ruimte voor de zon. In de avonduren blijft het op veel plaatsen droog, alleen in het zuiden is nog kans op een bui.

Grijs en nat

Woensdagochtend begint op veel plaatsen grijs en soms nat. In de middag klaart het op, schijnt de zon geregeld, maar is lokaal ook nog een enkele bui mogelijk. De avond verloopt op woensdag vrijwel droog.

Donderdag schijnt de zon eerst geregeld en het blijft veelal droog in de ochtend en begin van de middag. In de loop van de middag en avond neemt de kans op een bui vanuit het zuiden toe. Op vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af.