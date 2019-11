‘Haal kinderen IS’ers nu terug, anders vallen ze in handen van Assad’

LIVE TWITTERAdvocaten van 23 vrouwelijke Syriëgangers proberen vandaag in een kort geding voor de rechtbank in Den Haag voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse staat ze naar Nederland terughaalt, samen met hun in totaal 55 kinderen. De vrouwen zitten in kampen in Noord-Syrië en willen zo spoedig mogelijk worden gerepatrieerd. Volg de zaak hieronder live via tweets van verslagger Cyril Rosman .

De betrokkenen vinden dat de ‘overheid verplicht is om zich tot het uiterste in te spannen om ernstige mensenrechtenschendingen voor haar onderdanen te voorkomen’, stelt André Seebregts, een van de advocaten. Hij vindt dat Nederland de vrouwen en kinderen zelf moet terughalen of dat door de Amerikanen moet laten doen. De Amerikanen hebben dat al eerder aangeboden en recent nog herbevestigd, aldus Seebregts.

Lees ook Nederland vraagt geen uitlevering voor Fatima H., wél voor andere Syriëganger Lees meer

De vrouwen zitten in twee kampen, Al Hol en Al Roj, die worden bewaakt door Koerdische strijdkrachten. In het gebied wordt gevochten tussen de Turken en Koerden, maar volgens Seebregts is het nu rustig in beide kampen. Omdat de ontwikkelingen snel gaan, wil hij spoed achter de terugkeer. Hij wijst op de kans dat de troepen van de Syrische president Assad zich daar gaan manifesteren en schuldig maken “aan verschrikkelijke mensenrechtenschendingen”.