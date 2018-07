Hacker (25) kraakt 40 accounts en koopt voor 40.000 euro aan spullen

De 25-jarige man uit Den Bosch wist gebruikersaccounts te hacken bij een postorderbedrijf. Ruim veertig mensen zijn gedupeerd, voor gemiddeld 1000 euro per persoon. Zij kregen rekeningen van de webshop voor onder meer mobiele telefoons, televisies en andere dure elektronische apparaten die ze nooit hadden besteld. De verwachting is dat het aantal gedupeerden nog verder zal oplopen. De verdachte liet de goederen afleveren bij bezorgpunten door het hele land. Daar haalde een handlanger de pakketjes op, die daarna zo snel mogelijk werden doorverkocht aan tweedehands winkels. De politie zegt een tweede verdachte in het vizier te hebben. Er wordt onderzocht hoe de accounts konden worden gehackt, waarna wellicht meer aanhoudingen volgen.

Wachtzin

De politie krijgt vaker te maken met oplichting via accounts van webwinkels en postorderbedrijven. Fred Ootes, teamleider van het cybercrimeteam Noord-Holland: ,,We zien nog steeds dat mensen voor al hun email- en webwinkelaccounts hetzelfde wachtwoord gebruiken. Onbedoeld speel je criminelen hiermee in de kaart. We adviseren om in plaats van een wachtwoord, altijd een wachtzin te gebruiken en die regelmatig te wijzigen. Hiermee maak je het criminelen moeilijker.”



Ootes wijst ook op de verantwoordelijkheid die de handelaren in tweedehands goederen hebben. ,,Ze kregen gloednieuwe spullen aangeboden, maar betaalden hooguit de helft van de waarde. Ze maken zich daarmee schuldig aan heling. We gaan daar werk van maken.” Ook het controleren van identiteitsbewijzen bij afhaalpunten kan beter, zegt Ootes: ,,In dit onderzoek zagen we dat slechte kopieën van valse ID’s werden getoond. Toch kregen mensen de spullen mee.”