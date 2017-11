Hackers klonen modems om gratis televisie te kunnen kijken

Deze week is een 36-jarige Rotterdammer aangehouden die modems zo aan kon passen dat die, zonder abonnement, signalen van provider Ziggo doorgaven. Daarnaast werden er nog twee plaatsgenoten aangehouden, van 30 en 42 jaar oud, die de modems leverden en installeerden.

De politie neemt de zaak zeer serieus omdat is gebleken dat deze gekloonde modems in potentie ook gebruikt kunnen worden bij digitale aanvallen van grote netwerken. Het Rotterdamse onderzoek is gestart in mei 2017 na een tip uit Canada, waar daadwerkelijk gekloonde modems waren ingezet in een ondergronds netwerk.

In scène

De drie verdachten zijn maandag aangehouden en vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij kregen hun klanten via mond-tot-mondreclame. De afnemers betaalden enige honderden euro’s voor het modem en bijvoorbeeld de aansluiting op internet-televisie. De verdachten leverden zelfs nog enige service als het modem niet meteen werkte. De politie kon de verdachten aanhouden nadat een bestelling in scène was gezet. De eerste keer werd een nep-aankoop gedaan om erachter te komen wie achter de handel zat. Bij de tweede aankoop werden de daders gepakt. Op het moment dat het gekloonde modem zou worden aangesloten, werden de verdachten aangehouden.

Ze worden onder andere verdacht van hacking, het voorhanden hebben van zogenoemde malware, deelname aan een criminele organisatie, oplichting van een telecommunicatiedienst en witwassen. Bij huiszoekingen zijn zeker 500 modems, computerapparatuur en waardevolle goederen in beslag genomen.

De mensen die een dergelijk modem in huis hebben, hebben sinds deze week geen internetverbindingen meer. Zij kunnen in ieder geval vervolgd worden wegens heling. Inmiddels zijn ook enkele afnemers gehoord.