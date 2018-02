Hacktiener Jelle S. over DDoS-aanvallen: Ik deed het voor het plezier

Dat zegt de 18-jarige student van het Radius College in Breda in een interview per e-mail met de Volkskrant. Dat vond vorige week plaats, voor zijn arrestatie. Inmiddels zit Jelle vast en dat duurt nog minimaal twee weken. Daardoor kan hij momenteel niet spreken over zijn drijfveren.

S. wordt ervan verdacht met zijn aanvallen een aantal banken en de Belastingdienst te hebben platgelegd. Ook zou hij website Tweakers hebben aangevallen. Voor de lol, zo vertelde hij de Volkskrant: 'Mensen in paniek, gelijk alles naar de Russen wijzen. Veel media-aandacht, genoeg redenen om het te doen.'

Leuk target

Over zijn keuze voor de banken viel vertelt Jelle: 'Banken horen het gewoon goed voor elkaar te hebben, dus dat is een leuk target om plat te krijgen. Vooral omdat veel mensen er dan ook last van hebben.'

Het dagblad bracht de e-mailwisseling met Jelle S. niet eerder dan vandaag naar buiten omdat nog niet zeker was dat hij verantwoordelijk was voor de DDoS-aanvallen. Tijdens het mailcontact voert de jonge student en eigenaar van een hostingbedrijf, een aanval uit op de website van de Volkskrant.

Student

'Ik ben zeker bang om gepakt te worden, maar dat hoort er maar bij… Mijn leeftijd zit ergens tussen de 16-20, ben een student op het mbo', besluit hij.

Een dag later wordt S. in zijn woning in Oosterhout opgepakt en volgt de definitieve bevestiging van zijn identiteit. Er hangt de jongen een jarenlange celstraf boven het hoofd. Gisteren besliste de rechter-commissaris dat Jelle nog minimaal twee weken blijft vastzitten.