Had Hoekstra maar naar zijn eigen woorden geluisterd. Een functie elders past hem beter

Video Zonovergo­ten dagen zorgen voor een warme ‘zomerstart’

11 juni Er gingen koude en natte maanden aan vooraf, maar juni kende sinds 1997 niet zo'n zonnige start. Het was zelfs een van de warmste zomerstarts sinds het begin van de temperatuurmetingen in ons land. ,,Het contrast met afgelopen voorjaar is enorm”, zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.