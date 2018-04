Hagenaar (27) aangehouden voor betrokkenheid bij dood Orlando

update/videoDe politie heeft een 27-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam De verdachte is de eigenaar van het drijvend vissershuisje waarop Orlando de nacht voor zijn verdwijning is geweest. Dat zegt een bron rond het onderzoek.

Angelique Chatta, woordvoerder van de politie, zegt dat niet te kunnen bevestigen. ,,In het onderzoeksbelang gaan we daar nog niets over zeggen. We zijn met de man in gesprek en we hopen dat nu snel de puzzelstukjes in elkaar vallen.’’

De 27-jarige Hagenaar is vanochtend in Rotterdam aangehouden. Hij wordt er volgens de politie van verdacht een rol te hebben gespeeld bij de dood van Orlando. Dat is dus een zwaardere verdenking dan die van het wegmaken van het stoffelijk overschot.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het vissershuisje waar Orlando zou zijn geweest. © Regio 15

Grindr

Orlando had zondagavond 18 februari via de homodatingssite Grindr een ontmoeting met een man in de Haagse wijk Ypenburg. De 17-jarige scholier kwam daarna niet thuis en werd als vermist opgegeven. Maandagavond 25 februari werd in de plas de Blauwe Loper in Ypenburg het stoffelijk overschot van Orlando gevonden. De politie zocht gericht bij een eilandje in de plas De Blauwe Loper; op de plek waar een 27-jarige buurtbewoner vaak zijn zelfgebouwde vissershuisje aanlegde. Op het eilandje is forensisch onderzoek gedaan.

Van Orlando is bekend dat hij de nacht van zijn verdwijning op het vissersbootje is geweest. Dit bootje heeft een hut die van alle gemakken is voorzien en waar zelfs een bed in staat. Het vaartuig werd dagen na de vondst van Orlando’s lichaam in beslag genomen. Later werd het door de politie ingezet om bodemonderzoek in de plas te doen. De eigenaar van het bootje, een verwoed visser die bij zijn ouders woont, assisteerde de politie daarbij.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het was een anonieme tipgever die de politie op het spoor bracht van de vindplaats van Orlando. © Remember Orlando

Tegenover deze krant heeft de 27-jarige Hagenaar enkele weken geleden niets over zijn mogelijke betrokkenheid willen zeggen. ,,Laat me met rust’’, was zijn enige reactie.

Het was een anonieme tipgever die de politie de exacte plek aanwees waar Orlando gevonden zou moeten worden. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd eerder aandacht aan de zaak besteed.