HAK stopt geen groente meer in potjes, maar van hamsteren is geen sprake

Rechter: Twitter hoeft niet álle tweets over Bodegraven-com­plot te verwijde­ren

Twitter hoeft niet alle tweets over het zogenoemde Bodegraven-complot te verwijderen. Dat oordeelde de rechter vandaag in een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk had aangespannen tegen het socialemediabedrijf.

13:26