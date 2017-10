Half jaar cel voor militair die vrouwelijke collega misbruikte

Voldoende handtekeningen voor referendum over Sleepwet

15:32 De kans is groot dat er binnenkort een referendum wordt georganiseerd over de omstreden Sleepwet. Dankzij de actie van vijf studenten en een kritisch item in het tv-programma Zondag met Lubach zijn er nu 300.000 handtekeningen verzameld. En dat is voldoende voor een volksraadpleging over de Sleepwet.