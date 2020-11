Halfjaar cel voor zussen (80 en 81 jaar) die slachtoffer van hun pedofiele broer wilden omkopen

Twee zussen die probeerden een slachtoffer in een Nepalese strafzaak om te kopen zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf. De bejaarde zussen, 80 en 81 jaar uit Brummen en Poortugaal, probeerden een jongen en zijn familie om te kopen. Hij was slachtoffer in een zedenzaak; de verdachte in die zaak was de jongere broer van de zussen, kinderpsychiater Piet Hein van T.

De 68-jarige Piet Hein van T. werd bijna twee jaar geleden in Nepal veroordeeld tot zeven jaar cel voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. Met een van die jongens was hij betrapt in een hotelkamer. Extra pijnlijk is dat de man uit Makkinga een lange carrière in Nederland heeft als kinderpsychiater.



Op zijn computer werd later ook kinderporno aangetroffen, maar voor zover bekend heeft hij in Nederland geen misdrijven begaan. De man had contacten opgebouwd in Nepal en ondersteunde de familie van de jongen met wie hij werd betrapt ook financieel.

Piet Hein van T. is overigens alweer vrij en terug in Nederland. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep tot een veel lagere celstraf veroordeeld, omdat er verkeerde wetsartikelen zouden zijn gebruikt. Wel moest hij het slachtoffer nog een boete betalen van enkele honderden euro’s en mag hij Nepal zeven jaar lang niet meer in. Van T. houdt trouwens vol dat er in Nepal geen strafbare dingen zijn gebeurd.

De twee zussen (die voor hun pensioen allebei een goede baan hadden, als maatschappelijk werker en universitair docent) zouden, nadat hun jongere broer destijds was betrapt en opgepakt, hebben geprobeerd de familie van het slachtoffer om te kopen. Bedragen van tienduizenden euro’s zouden daarbij zijn genoemd.

De zussen bezochten de familie meerdere malen. In appgesprekken tussen de zussen en andere familieleden in Nederland schrijven zij dat de vader van het slachtoffer geld wil. Later is er ook mailcontact geweest tussen de zussen en de broer van het slachtoffer, onder andere vanuit Nederland. Daarbij werd onderhandeld over een geldbedrag.

Sporttassen

Door zo te handelen hebben de zussen met opzet geprobeerd slachtoffers van een strafzaak in Nepal te beïnvloeden. Dat de zussen er veel voor over hadden om hun broer vrij te krijgen, staat vast. Zo heeft de familie een aantal sporttassen verstopt waar belastend materiaal in zat. Het ging onder andere om mailberichten en kinderporno. De inhoud van die sporttassen kan worden gelinkt aan de broer van de zussen, aldus de rechter in het vonnis.

Dat de zussen zich inspanden om hun broer te ondersteunen, daar kan de rechtbank begrip voor opbrengen. Maar door met een slachtoffer en zijn familie te spreken over de strafzaak en hun een groot geldbedrag aan te bieden, is een grens overschreden.

Alleen het feit dat de zussen al op hoge leeftijd zijn is voor de rechtbank reden af te wijken van de eis van de officier van justitie. Die had een jaar cel geëist.

