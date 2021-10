Halfnaakte modellen betasten pizzabezorger (17) op lachgasfeestje, modellenblad verbaasd

mogelijk cel inTwee beginnende modellen gaan mogelijk enkele maanden de gevangenis in omdat ze een minderjarige pizzabezorger in zijn kruis hebben betast en dat filmden op een mobiele telefoon. Het gaat om Cato van der K. uit Alkmaar en Michelle de K. uit Amsterdam, allebei 25 jaar oud. De hoofdredacteur van een magazine die met de vrouwen heeft samengewerkt reageert verbaasd op het nieuws. ,,Ik hoef ze op korte termijn niet meer in mijn blad te hebben, nee.”

Voor het aanranden van de 17-jarige pizzabezorger in Alkmaar eiste de officier van justitie drie maanden cel tegen de twee twintigers. Gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer verdenkt het Openbaar Ministerie de vrouwen van het vervaardigen van kinderporno.



Het draait om een filmpje van 24 seconden dat de politie bij een van de verdachten op de mobiele telefoon vond. Het beeldmateriaal werd in de rechtbank in Alkmaar achter gesloten deuren vertoond.

Beide verdachten Michelle de K. en Cato van der K. vertelden onder invloed van alcohol en lachgas te zijn toen ze op een zaterdag in mei vorig jaar een pizza met drankjes bestelden. Gekleed in een roze badjas met een zichtbaar decolleté opende De K. de deur. Nadat ze geld had gehaald en terugkeerde met een filmende mobiele telefoon, sloeg Van der K. haar arm om de bezorger heen en kneep ze hem in zijn geslachtsdeel. Ze was daarbij gekleed in een latex sm-pakje.

Paniekaanvallen

De vrouwen vertelden de bezorger dat het zijn ‘ultieme droom moet zijn om zo door klanten te worden verwelkomd’, maar de jonge bezorger raakte door de gebeurtenissen in paniek en in shock. Hij verliet de woning en barstte in huilen uit. Op aandringen van zijn baas deed hij kort daarna aangifte bij de politie. Hij kon volgens zijn slachtofferadvocaat zes weken niet werken door onder meer paniekaanvallen en volgde drie maanden intensieve gesprekken met hulpverleners.

Het slachtoffer was niet bij de zitting aanwezig. De rechter las zijn slachtofferverklaring voor: ,,Voor mij stortte mijn wereld in. Ze hebben me tegen mijn zin en toestemming betast. Het heeft me psychisch pijn gedaan.”

‘Uit de hand gelopen’

De vrouwen zeggen dat ze niet wisten dat de pizzabezorger minderjarig was. ,,Ik had niet de indruk dat hij het vervelend vond. We waren in een feeststemming. Het is uit de hand gelopen”, aldus Van der K. ,,Het had sowieso niet mogen gebeuren.”

De officier van justitie noemde de aanranding ‘overweldigend en bedreigend’ voor het jonge slachtoffer. De advocaat van Van K. pleitte voor vrijspraak. Hij noemde het een grap: ,,Smakeloos van aard. Maar we hebben hier niet te maken met twee zedendelinquenten.”



,,Als de verdachten twee mannen zouden zijn die een minderjarige bezorgster hadden betast, kun je ook niet spreken van een geintje”, reageerde de officier.

Shoot in gevangenis

Michelle de K. en Cato van der K. zijn twee beginnende modellen, zegt Chris Riemens, hoofdredacteur van mannentijdschrift For Him Magazine. Het blad heeft aan beide dames wel eens aandacht besteed. In 2019 had Van der K. een uitgebreide shoot in het blad, plus een interview. De K. dook de afgelopen jaren op in de FHM500, een jaarlijkse lijst van de mooiste vrouwen van Nederland.

Los van wat app-contact heeft Riemens de vrouwen nauwelijks gesproken. ,,Ze zijn verder ook niet gelieerd aan ons blad”, laat hij weten. ,,Cato heeft een keer een shoot bij ons gedaan. We hadden geen plannen om een tweede shoot met haar te doen, dat doen we niet zo snel met minder bekende modellen. Nu dit akkefietje in de media is gekomen, hoef ik haar niet zo snel meer in mijn blad te hebben.”

Later komt Riemens met een knipoog terug op die uitspraak. ,,Wat me wel mooi zou lijken, is een spannende duo-shoot in de gevangenis”, lacht hij. ,,Dat zie ik wel zitten.”

De uitspraak is op 2 november.