Halsema kraakt opzet wietproef

Dit schrijft ze vandaag in een brief aan het kabinet. Amsterdam juicht een nieuw landelijk softdrugsbeleid toe, maar niet onder de voorwaarden van dit kabinet. De hoofdstad is met 166 coffeeshops de grootste coffeeshopgemeente van Nederland en kan daarom een belangrijke rol spelen in het vier jaar durende experiment waarbij 'zes tot tien' gemeenten de teelt van hennep kunnen toestaan.



Verplichting

Maar Halsema heeft moeite met de voorwaarde dat alle coffeeshops in een gemeente verplicht mee moeten doen met het experiment: ,,Alle Amsterdamse coffeeshops zullen dan in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan'', schrijft ze in de brief aan de regering.

Ook wijst ze op het gebrek aan variaties in cannabissoorten. Landelijk zijn tijdens straks 10 tot 15 wietvariëteiten toegestaan en vijf tot tien hasjvariëteiten. Veel te weinig, denkt Halsema. Ze verwacht dat illegale handelaars in dat gat springen. ,,In Amsterdam worden op dit moment honderden soorten verkocht. Dit brengt met zich een risico op straathandel met alle openbare ordeproblemen van dien.''

Randvoorwaarden

Onder deze voorwaarden wil Amsterdam niet deelnemen aan het experiment. De burgemeester vraagt in de brief dan ook om aanpassing. Zo moet het niet verplicht zijn dat alle coffeeshops meedoen: ,,Een van de coffeeshops in een keten bijvoorbeeld zou experiment-coffeeshop kunnen zijn. Als de andere coffeeshops in deze keten op de oude voet doorgaan, kunnen de oude leveranciers deels behouden blijven.''



Want wat als het experiment mislukt? Moeten coffeeshops terug naar hun oude leveranciers? In dat geval is het niet handig om alle huidige leveranciers kwijt te raken in het experiment.



De andere optie is dat coffeeshops tijdens het experiment naast de gereguleerde wietteelt ook nog hun huidige aanbod cannabis mogen verkopen. ,,Voor de exploitanten moet duidelijk zijn dat na de overgangsperiode slechts uitsluitend gereguleerde cannabis kan worden verkocht. Zo worden ze doordrongen van de noodzaak om mee te werken en cannabis in te kopen van de aangewezen kwekers.''