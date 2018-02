Halt pakt online jeugdcriminaliteit aan

Actievoerders plaatsen verkeersborden tegen ongezonde lucht

10:57 In zes steden plaatsen burgers vandaag verkeersborden die waarschuwen voor ongezonde lucht. Het gaat om locaties in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Den Bosch, Utrecht en Rotterdam waar volgens Milieudefensie de lucht zo sterk is vervuild dat de Europese wet op de luchtkwaliteit wordt overtreden.